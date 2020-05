Bernardeschi: “Sono legato alle questioni sociali, dobbiamo aiutarci a vicenda. Campionato? C’è il desiderio di riprendere”

TORINO- Federico Bernardeschi, ai microfoni di The Associated Press, ha parlato della situazione sanitaria attuale e del futuro del campionato italiano: “Sono molto legato alle questioni sociali, perchè la mia famiglia ha investito tanto su di me e molte volte si arrivava a fine mese con pochi soldi. Ho fatto molti scarifici, ho attraversato tante difficoltà. So cosa significa sacrificarsi per provare ad arrivare in cima. Ospedali? Abbiamo il dovere di dare il nostro sostegno e trasmettere cose positive alle altre persone. Per me dovrebbe farlo ogni personaggio pubblico, dando il buon esempio per provare a cambiare le cose che non funzionano. Campionato? Vogliamo finire il campionato, ma ovviamente c’è una situazione sanitaria da tenere in conto. Dobbiamo essere responsabili nelle decisioni. È tempo per noi di starci vicini e di aiutarci a vicenda”.

