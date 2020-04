Bernardeschi: “Siamo un paese unito, speriamo di uscire presto da questa situazione. Ecco come passo le mie giornate in quarantena…”

TORINO- Federico Bernardeschi è stato intervistato ai microfoni di The Athletic, facendo il punto sulla situazione del calcio italiano e sulla sua quarantena: “Quando mi sveglio guardo sempre il telegiornale per tenermi informato sulla situazione. C’è ancora tanto da fare, ma stiamo venendo fuori da questo brutto periodo e bisogna sapere bene cosa accade. Nel mondo di oggi dovrebbe esserci più umanità e meno egoismo, quando sento cosa fanno medici ed infermieri ho i brividi. Essere definito buonista per me è un complimento. Come passo il tempo? cerco di stare con mia figlia e di tenermi sempre allenato. Guardo serie tv e la sera ceniamo tutti insieme, prima di andare a dormire perchè la bimba ci distrugge. Musica? Più che suonare schitarro. Voglio regalare un futuro migliore a mia figlia e alle generazioni future. Spero che questa situazione ci aiuti a riflettere e a capire che siamo ospiti di questo pianeta e dobbiamo vivere in sintonia con la natura. Siamo un bel paese, molto unito. Spero che si possa presto tornare per le strade ad urlare e a gioire insieme per la fine di questa situazione. Spesa sospesa? L’idea è nata guardando dei video sul telefono assieme alla mia compagna. Abbiamo visto che c’era gente che non riusciva a fare la spesa perché non aveva più soldi”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<