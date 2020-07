TORINO- Le ultime prestazioni offerte da Federico Bernardeschi non hanno convinto la Juventus, che ora sta seriamente pensando ad una sua cessione. Il ragazzo, pupillo di Maurizio Sarri, ha sprecato diverse chance nel corso della stagione e per questo una sua conferma sarebbe più lontana. Nel futuro potrebbe esserci un passaggio al Napoli, come possibile contropartita per l’approdo di Milik in bianconero.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<