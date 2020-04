Bernardeschi, possibile futuro in giallorosso

TORINO- Le prestazioni offerte quest’anno da Federico Bernardeschi non hanno convinto la Juventus, che ora starebbe pensando alla sua cessione in estate. Ormai noto l’interesse dell’Atletico Madrid, il numero 33 potrebbe rimanere in Italia, dove è seguito con grande attenzione dalla Roma. Come riportato dal quotidiano La Stampa, l’ex Fiorentina potrebbe essere la giusta carta per convincere il club giallorosso a lasciar partire Lorenzo Pellegrini.

