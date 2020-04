Bernardeschi, poche chance di restare

TORINO- Il futuro di Federico Bernardeschi alla Juventus è in bilico. La fiducia di Sarri in lui è risaputa, ma il giocatore fin qui non l’ha ripagata con le prestazioni offerte sul campo e per questo il club starebbe seriamente pensando di lasciarlo andare. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’unica occasione per il talento di Carrara è rappresentata dagli ultimi mesi di questa stagione, in cui dovrà dimostrare di potersi meritare ancora un posto nell’undici dei campioni d’Italia. In caso contrario, Atletico Madrid e Roma sono sempre alla finestra.

