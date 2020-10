Bernardeschi, Pirlo studia il cambio di ruolo

TORINO – Da domani, giorno in cui la Juventus tornerà al lavoro alla Continassa, Federico Bernardeschi potrà finalmente aggiungersi al resto del gruppo a disposizione di Pirlo. Il tecnico bianconero, come riportato da Tuttosport, potrà così concentrarsi sul cambio di ruolo del talento di Carrara. Il numero 33, infatti, potrebbe essere utilizzato come esterno a tutta fascia nel 3-4-1-2 o, in caso di cambio modulo, come terzino sinistro, ruolo in cui al momento sono a disposizione i soli Alex Sandro e Frabotta. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, in casa bianconera sono arrivate anche altre grandissime novità. Ci siamo, fissato l’incontro decisivo nei prossimi giorni per chiudere: firma in arrivo! >>>VAI ALLA NOTIZIA