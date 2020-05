Bernardeschi “nelle mani” di Jay-Z: ufficiale la firma per Roc Nation Sports

TORINO- Novità importanti, fuori dal campo, per Federico Bernardeschi. L’attaccante della Juventus, infatti, ha ufficialmente firmato per Roc Nation Sports, agenzia fondata dal rapper americano Jay-Z, che ne curerà i diritti d’immagine. Il numero 33, che ha sempre dichiarato di ammirare musicalmente l’artista statunitense, potrà così aggregarsi ad alcuni calciatori come Lukaku, e De Bruyne, oltre che a star di altri sport come Kevin Durant, asso del basket.

