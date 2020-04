Bernardeschi, l’Atletico dice no ad uno scambio

TORINO- Federico Bernardeschi è uno dei calciatori con un piede in partenza in casa Juventus. Il numero 33, che non ha convinto in pieno durante questa stagione, potrebbe essere uno dei sacrificabili per puntare poi su nuovi acquisti con cui rinforzare la rosa. L’Atletico Madrid è sulle sue tracce da tempo, ma non è disposto a fare regali alla Juve. Come riportato da Tuttosport, infatti, i colchoneros farebbero muro ad una richiesta di scambio dei bianconeri che comprenderebbe anche Saul, ritenuto uno degli intoccabili di Simeone.

