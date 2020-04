Bernardeschi, la nuova idea di Sarri: falso nueve per rilanciarlo

TORINO- La situazione Higuain, restio a tornare in Italia al momento, unita alla convalescenza di Dybala, lasciano Maurizio Sarri con diversi dubbi in attacco in vista della possibile ripresa del campionato. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, quindi, il tecnico toscano starebbe pensando di adattare Federico Bernardeschi all’insolito ruolo di falso nueve, così da sopperire all’assenza dei due argentini. Una nuova posizione per il talento di Carrara, passato da esterno a mezz’ala quest’anno, che potrebbe rilanciarlo dopo una prima fase di stagione in chiaroscuro. E chissà che non possa servire ad evitare un’eventuale partenza, spegnendo così le sirene di Atletico Madrid, Napoli e Roma.

