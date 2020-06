Bernardeschi, il retroscena: spaventato dall’arrivo di Kulusevski, la cessione non è da escludere

TORINO- Mettendo a segno il colpo Kulusevski a gennaio, la Juve si è assicurata uno dei giovani più interessanti del campionato, con un futuro assicurato. A perdere il posto in favore del talento svedese potrebbe essere Federico Bernardeschi, che nonostante la fiducia di Sarri non ha compiuto il salto di qualità che ci si attendeva da lui. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il numero 33 sarebbe preoccupato dall’arrivo del classe 2000, che potrebbe togliergli ulteriore spazio in campo. Non è quindi da escludere una sua cessione, con la Premier come destinazione principale.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<