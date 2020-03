Bernardeschi, futuro ad un bivio

TORINO- Dopo le buone annate precedenti, quest’anno da Federico Bernardeschi ci si attendeva il definitivo salto di qualità. Anche agli ordini di mister Sarri, da sempre suo estimatore, il numero 33 non è però riuscito ad espoldere ed ora il suo futuro alla Juventus è ad un bivio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, non è infatti da escludere una cessione, con il Milan sempre attento alla situazione, dopo l’assalto tentato già lo scorso gennaio.

