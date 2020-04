Bernardeschi, è sfida a due tra Barcellona e Atletico

TORINO- Questa, per Federico Bernardeschi, sarebbe dovuta essere la stagione della definitiva consacrazione ma, per un motivo o per l’altro, il ragazzo non è riuscito ad esprimere in pieno le sue qualità. Ecco perchè la Juventus sta valutando attentamente una sua cessione in estate. Come riportato dal quotidiano spagnolo Sport, le interessate al numero 33 non mancano, con Barcellona e Atletico Madrid pronte a sfidarsi per portarlo tra le proprie file.

