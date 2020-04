Bernardeschi cuore d’oro: donazione all’Ospedale “Gradenigo” di Torino

TORINO- Ancora una volta Federico Bernardeschi ha dimostrato di avere una grande sensibilità. Il numero 33 juventino, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, aveva lanciato una raccolta fondi per l’ospedale “Gradenigo” di Torino, raccogliendo abbastanza soldi per donare otto letti al reparto di terapia intensiva. Il talento di Carrara ha poi voluto ringraziare tutti quelli che hanno risposto al suo appello, dimostrando che l’Italia è un paese ancora unito nei momenti che contano.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<