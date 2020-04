Bernardeschi, continua il pressing dell’Atletico

TORINO- Nonostante la grande stima riposta da mister Sarri in lui, Federico Bernardeschi sembra destinato a lasciare la Juventus. Il club bianconero ha infatti intenzione di effettuare una rivoluzione nel proprio reparto offensivo e il numero 33 è tra i possibili partenti. Come riportato dal quotidiano spagnolo As, l’Atletico Madrd è sempre interessato alla situazione, visto che l’ex Fiorentina è gradito a Simeone per la sua duttilità.

