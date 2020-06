Berlino 2015, Iniesta ricorda il successo del Barcellona: “Juve molto forte, ma abbiamo tenuto il controllo della partita”

TORINO- Intervistato dal sito ufficiale dell’UEFA, Andres Iniesta ha ricordato il successo nella finale di Champions del 2015 del Barcellona sulla Juve: “In quella stagione siamo migliorati giorno dopo giorno, arrivando ad avere una squadra solida e unita. La Juve era molto forte, ma avevamo grande fiducia. Per me è un bellissimo ricordo, anche perchè quel giorno ero io il capitano. Abbiamo preso il controllo della partita. Il loro centrocampo era più indietro, quindi abbiamo avuto più facilità a tenere in mano il gioco. Ci sono stati momenti difficili, ma alla fine ci è andata bene. Xavi? È stata la conclusione perfetta della sua avventura al Barcellona. Vincere il triplete penso sia un ricordo che si terrà per tutta la vita”.

