TORINO- La Juventus, sul campo dello Spezia, torna alla vittoria in campionato dopo i pareggi per 1-1 con Crotone e Verona. Mattatore del match Ronaldo con una doppietta, rinforzata dai gol di Morata (nel primo tempo) e Rabiot. Buona la prova di Rodrigo Bentancur, che sui social, nel post-partita, ha dedicato il successo al suo club, che compie oggi 123 anni: “Buon compleanno @juventus La vittoria di oggi è il miglior regalo per i tuoi 123 anni!”: