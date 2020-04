Bentancur, Barcellona sempre interessato

TORINo- Dopo un inizio in sordina, Rodrigo Bentancur si è guadagnato il posto da titolare nel centrocampo della Juventus, ripagando la fiducia riposta in lui da Maurizio Sarri. Inevitabili sono quindi arrivate le sirene di mercato, con il Barcellona sempre interessato all’acquisto del centrocampista uruguaiano. Come riportato da Don Balòn, per portarlo in Catalogna i blaugrana starebbero pensando di intavolare uno scambio con Ivan Rakitic, seguito da tempo da Paratici.

