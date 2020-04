Bentancur: Barcellona sempre attento, ma la Juve non vuole cedere

TORINO- Come riportato dal Mundo Deportivo, il Barcellona è pronto ad effettuare una rivoluzione nel proprio reparto di centrocampo. Diversi i partenti che, per la loro sostituzione, potrebbero essere rimpiazzati da alcuni calciatori del nostro campionato. Tra i nomi nel mirino del club blaugrana ci sarebbe Rodrigo Bentancur, ormai diventato un punto fermo dell’undici della Juventus. Il club bianconero, per questo, non vorrebbe privarsi di lui.

