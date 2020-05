Barzagli può tornare presto in bianconero

TORINO – Dopo l’addio alla Juventus, arrivano le prime novità sul futuro di Andrea Barzagli. L’ex pilastro della BBC – riferisce Tuttosport – potrebbe anche tornare presto in bianconero in veste di allenatore di una delle squadre giovanili. Il quotidiano torinese parla anche di un possibile nuovo abbraccio con Massimiliano Allegri, che potrebbe inserirlo nel suo staff quando firmerà con il suo prossimo club. Ma attenzione perché, proprio in queste ultime ore, è arrivata anche una pesante novità di mercato in casa bianconera. Tutto confermato, arriva l’annuncio: “Contatti già avviati, può partire!” >>>VAI ALLA NOTIZIA

