TORINO- In queste ore il Barcellona ha ufficializzato l’arrivo del terzino Sergino Dest dall’Ajax. Operazione chiusa sulla base di 21 milioni di euro più 5 di eventuali bonus e contratto quinquennale per il ragazzo, con clausola da 400 milioni di euro. Lo statunitense era finito nel mirino anche della Juventus che, invece, affronterà in campo nel prossimo girone di Champions League.