TORINO – Spagnoli, portoghesi e brasiliani, dal Maracanazo in poi, hanno un modo tutto loro di rinominare i match storici. Quello di ieri sera non aveva la stessa importanza, ma la disfatta bianconera è stata chiara. Tanto da spingere i colleghi di Mundo Deportivo a mettere la parola “Turinazo” in prima pagina. Esaltato poi il gioiellino Pedri, grande protagonista ieri sera contro i bianconeri.