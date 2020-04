Balotelli: “Ronaldo? Non mi farebbe schifo giocare con lui, ma Messi…”

TORINO- Dopo ormai più di un decennio, la rivalità tra Cristiano Ronaldo e Lionel Messi continua a tenere banco tra tifosi, addetti ai lavori e calciatori di tutto il mondo. In una diretta Instagram, Mario Balotelli ha svelato la sua preferenza: “Non succederà mai, ma mi piacerebbe molto giocare al fianco di Lionel Messi. Chi non vorrebbe farlo? Certo, anche Cristiano Ronaldo è un fenomeno e non mi farebbe schifo essere suo compagno, ma personalmente tra i due preferisco Messi”.

