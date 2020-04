Baggio, il retroscena raccontato da Lippi: “Voleva restare, ma la società decise di puntare su Del Piero”

TORINO- In una diretta su Instagram con Fabio Cannavaro, l’ex mister bianconero Marcello Lippi ha svelat un retroscena riguardo l’addio di Baggio alla Juve: “Il mio rapporto con lui non è stato bello perchè sono state travisate diverse cose da entrambe le parti. Ai tempi bianconeri avevamo avuto un rapporto bellissimo. A fine anno la società non voleva rinnovargli il contratto per puntare su Del Piero, così gli augurai una buona fortuna quando se ne dovette andare. Lui mi disse che, però, già a Torino aveva trovato quello che cercava”.

