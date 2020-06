Aulas: “Molti club interessati ad Aouar, deciderà lui cosa fare”

TORINO- Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato del possibile futuro di Houssem Aouar ai microfoni di Telefoot: “Al momento, nessuno ci ha chiesto informazioni o ha fatto un’offerta per lui. So, però, che molti club sono interessati a lui. In ogni caso, però, la nostra intenzione è quella di tenerlo in squadra ancora a lungo, ma sarà lui a decidere cosa vorrà fare. Faremo di tutto per trattenerlo, ma siamo disposti ad assecondare i desideri di tutti i nostri calciatori”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<