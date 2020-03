Aulas: “Ligue1 deve finire prima del 30 giugno, se necessario rinunciando a Champions e coppe nazionali”

TORINO- Jean-Michel Aulas, presidente del Lione, ha parlato ai microfoni di RTL della situazione Coronavirus nel calcio francese: “La Ligue1, se vogliamo salvarla, dovrà terminare prima del 30 giugno, anche se a porte chiuse. Non possiamo prolungare questa annata per tutta l’estate, perchè avrebbe un’influenza negativa sull’organizzazione della prossima stagione, anche per i diritti televisivi. Se necessario, rinunciando anche a Champions League e coppe nazionali”.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<