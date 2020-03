Asamoah: “Le condizioni qui sono brutte, c’è paura anche per una normale tosse”

TORINO- Ai microfoni dell’emittente ghanese Peace FM, Kwadwo Asamoah ha parlato dell’emergenza Coronavirus: “La condizione in Italia è peggiorata e, vi dirò, non è buona. Io sto bene ma le condizioni qui sono molto brutte: per adesso non possiamo andare da nessuna parte, gli allenamenti sono stati cancellati, tutto è stato chiuso qui a Milano. Non abbiamo preso sul serio questa cosa all’inizio. Per ora, fortunatamente, nessun giocatore dell’Inter ha contratto la malattia, ma è preoccupante sapere che alcuni giocatori hanno contratto il virus, specialmente quelli della Juventus, l’ultima squadra che abbiamo affrontato prima della pausa. Anche quando hai una normale tosse hai paura e pensi di aver contratto il virus”.

