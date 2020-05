Artuhur-Pjanic, passi in avanti verso lo scambio

TORINO- Come riportato quest’oggi da Tuttosport, potrebbero esserci presto grandi novità per quanto riguarda il futuro centrocampo della Juventus. Miralem Pjanic, che da tempo avrebbe l’accordo con il Barcellona, sarebbe sempre più vicino ad un approdo in Spagna, mentre a fare il percorso inverso sarebbe il brasiliano Arthur, ormai convintosi a lasciare il club blaugrana. Decisivo, nel convincere l’ex Gremio, il tecnico Quique Setién, che non lo riterrebbe più un giocatore al centro del progetto tecnico.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<