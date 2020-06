Arthur, Setién gioca a favore della Juve

TORINO- Lo scambio Pjanic-Arthur è al momento in stand-by per le resistenze di quest’ultimo a lasciare il Barcellona. Stando a quanto riportato da Tuttosport, però, presto la situazione potrebbe cambiare a favore del club bianconero. Il tecnico blaugrana Quique Setién ,infatti, non vede il brasiliano come un punto fermo del suo undici iniziale e potrebbe quindi forzare la mano convincendolo a sposare la causa del club campione d’Italia.7

