Arthur, parla Setién: “Il club non mi ha detto della sua partenza, conto su di lui per le prossime partite”

TORINO- Quique Setièn, tecnico del Barcellona, ha parlato in conferenza stampa del probabile passaggio di Arthur alla Juventus: “Conto ancora sul suo supporto, dobbiamo far modo che le voci di un addio non lo deconcentrino. Non è il primo né l’ultimo giocatore a firmare per un club con grandi aspettative e quindi a non dare frutti. Non so se succederà con Arthur, ma succede a molte squadre e a molti giocatori. Ma non metterei mai in dubbio la professionalità e l’attaccamento alla maglia del ragazzo. Non so se poi andrà via, ma indubbiamente i pareri dei tifosi saranno discordanti. Il club non mi ha detto nulla in merito ad una sua partenza, continuo a contare su di lui fino al termine della stagione”.

