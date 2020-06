Arthur, la Juve spera fino a fine giugno

TORINO- Tra i grandi punti interrogativi di mercato in casa Juve c’è sicuramente il futuro di Arthur, centrocampista del Barcellona che rientrerebbe nello scambio che porterebbe Pjanic in Spagna. Come si apprende da Tuttosport, il brasiliano non è ancora convinto al 100% della destinazione bianconera, ma la società catalana proverà fino all’ultimo a fargli cambiare idea. C?è tempo fino al 30 giugno per questa operazione, che consentirebbe ad entrambi i club di sistemare il bilancio che verrà presentato a fine mese.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<