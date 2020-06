Arthur, Barcellona disposto a trattare fino a fine giugno

TORINO- Grande interrogativo in casa Juventus, al momento, è il possibile arrivo di Arthur dal Barcellona, che in cambio riceverebbe Miralem Pjanic, che sembra ormai fuori dai piani tecnici di Sarri. Come riportato dal quotidiano Sport, però, il brasiliano non sembra al momento intenzionato ad accettare la corte bianconera, ritenendo di poter essere ancora utile alla causa catalana. Il club blaugrana, per questo, avrebbe fissato al 30 giugno il termine massimo per questo scambio.

