Arthur: anche l’Inter su di lui, ma il brasiliano non vuole lasciare la Spagna

TORINO- Anche l’Inter, così come la Juve, sta cercando di intavolare diverse trattative con il Barcellona. Una di queste porterebbe Lautaro Martinez a vestire la maglia blaugrana, con Arthur come contropartita proveniente dalla Spagna. Come riferito da Sportmediaset, però, il centrocampista brasiliano è irremovibile e non vuole trasferirsi in Italia. Anche i nerazzurri, così come accaduto alla Juve, dovranno quindi probabilmente virare su altri nomi.

