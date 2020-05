Aroso: “Ronaldo è un robot, può giocare fino a 40 anni per inseguire nuovi record”

TORINO- Joao Aroso, ex fitness coach di Cristiano Ronaldo, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni della Gazzetta dello Sport riguardo il fenomeno portoghese: “Se si riprenderà a giocare ogni tre giorni non sarà facile per quasi nessuno. Per chi ha determinate caratteristiche aerobiche, come Cristiano, sarà più semplice tornare in campo. Da sempre, in carriera, ha giocato molto e ha subito pochi infortuni. È un robot, ascolta e cura con molta attenzione il suo corpo. Può fare di tutto, già adesso sono convinto che inizierà a provare movimenti di gioco con più frequenza. Senza lesioni gravi può arrivare a giocare fino a 40 anni. La macchina non si ferma finchè c’è un record da raggiungere e finchè la lotta con Messi andrà avanti”.

