Aouar, sfida a tre con City e Real Madrid

TORINO- Tra i giovani talenti che fanno gola alle big europee c’è Houssem Aouar, gioiellino del centrocampo del Lione, salito alla ribalta in questa stagione con le sue ottime prestazioni offerte in campo. La Juve lo segue ormai da diverso tempo, conscia però dell’agguerrita concorrenza per il talento francese. Come riportato da Tuttosport, anche Real Madrid e Manchester City avrebbero già preso informazioni con il club transalpino. Si parte da una base d’asta di 50 milioni di euro.

