Aouar, sfida a Manchester City e Psg

TORINO- Anche Houssem Aouar, talentino scuola Lione, è tra i profili tenuti sotto controllo dalla Juventus per rinforzare il reparto di centrocampo, che a breve potrebbe perdere Miralem Pjanic. Come riferito da Le10Sport, sul baby francese è però forte la concorrenza di Manchester City e Psg, pronte a sfidare i campioni d’Italia a suon di milioni. Per portare via Aouar dal suo attuale club potrebbero bastare 50 milioni di euro, cifra fissata dal presidente Aulas nelle scorse settimane.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<