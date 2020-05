Aouar, il Lione non ha intenzione di svenderlo

TORINO- La Juventus, come ormai risaputo, è in cerca di profili per rinforzare il proprio centrocampo, reparto finito al centro delle critiche nelle ultime stagioni. Tra gli obiettivi sondati dal ds Fabio Paratici c’è anche Houssem Aouar, giovane talento scuola Lione, messosi in luce anche nell’andata degli ottavi di Champions dello scorso febbraio. Come riferito dalla stampa francese, però, arrivare al ragazzo non sarà facile. Oltre alla folta concorrenza, l’ostacolo difficile da superare è il prezzo: almeno 50 milioni di euro.

