Aouar, due concorrenti per la Juventus

TORINO- La Juventus, tra gli obiettivi per il proprio centrocampo, ha nel mirino anche il giovane talento del Lione Houssem Aouar. Il ragazzo, classe 1998, è tra i migliori calciatori del club transalpino in questa stagione e, inevitabilmente, ha attirato su di se gli interessi di altri club. Come riportato da RMC Sport, infatti, sia Manchester City che PSg sono pronte a mettere i bastoni tra le ruote al club bianconero nella corsa al francese.

