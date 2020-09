TORINO- La Juventus conserva ancora una speranza di ingaggiare Houssem Aouar, faro del centrocampo del Lione. Come riferito dalla stampa francese, infatti, Arsenal e Psg tentennano sul suo acquisto a causa della richiesta di 50 milioni di euro. Una cifra alta che, al momento, rappresenta un problema anche per lo stesso club bianconero, che potrebbe però tornare all’assalto in caso di cessione eccellente.