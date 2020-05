Aouar, anche il City è interessato

TORINO- La Juventus, per rinforzare il proprio centrocampo, sta valutando diversi profili, tra cui quello di Houssem Aouar, ormai punto fermo del Lione. Il francese, che anche nel confronto di Champions ha incantato gli osservatori bianconeri, è però finito nel mirino del Manchester City, pronto a puntare con decisione su di lui. Come riferito da RMC Sport, i citizens sarebbero pronti a staccare un assegno da ben 50 milioni di euro per portare il ragazzo agli ordini di Guardiola.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<