TORINO- Come riportato da RMC Sport, a gennaio Juve ed Arsenal tornarenno alla carica per Houssem Aouar, talentuoso centrocampista classe 1998 in forza al Lione. Il giocatore è un pupillo del ds bianconero Fabio Paratici, che per portarlo a Torino dovrà però accontentare le richieste del presidente transalpino Jean-Michel Aulas, che per cedere il proprio talento vuole almeno 50 milioni di euro.