Antognoni chiude alla cessione di Castrovilli: “Vogliamo tenercelo stretto”

TORINO- Come sempre, la Juventus è molto attenta agli sviluppi dei calciatori italiani che giocano nel campionato di Serie A. L’ultimo nome ad essere finito nel mirino è quello di Gateano Castrovilli, tra i protagonisti di questa annata altalenante della Fiorentina. Lo stesso club viola, però, come annunciato da Antognoni ai microfoni di Toscana TV, non ha intenzione di privarsi di lui: “Castrovilli è il miglior giovane italiano del campionato insieme a Tonali e Sensi e vogliamo tenecerlo stretto”.

