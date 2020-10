TORINO- Tra i protagonisti di questo inizio di stagione in casa Barcellona c’è Ansu Fati, entrato bene in campo anche contro la Juventus. E Tuttosport, quest’oggi, riporta un retroscena che vede protagonisti proprio la Vecchia Signora e il giovane spagnolo. In estate, in occasione dei colloqui per lo scambio Pjanic-Arthur, Fabio Paratici avrebbe chiesto informazioni anche sul 17enne, ricevendo però una netta chiusura da parte del club blaugrana.