Ancora Balotelli: “Ero pronto per andare alla Juve, ma poi si inserì Galliani e scelsi il Milan”

TORINO- Nel corso della diretta Instagram con “Damiano Er Faina”, Mario Balotelli ha rivelato un retroscena riguardo un suo possibile trasferimento alla Juve in passato: “Dopo il City stavo per firmare con i bianconeri, poi si inserì Galliani e scelsi di andare al Milan anche per la mia simpatia verso i rossoneri. Con il senno di poi, guardando la classifica, mi sarebbe convenuto andare a Torino. Negli anni la Juve ha vinto quasi tutto e mi sarebbe andata bene soto quell’aspetto, ma scelsi il Milan per una questione di cuore”.

