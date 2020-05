Anche Tardelli contro Chiellini: “Parole dure, da Zoff e Scirea ho imparato il rispetto per l’avversario”

TORINO- Marco Tardelli, ex centrocampista bianconero, ha apertamente rimproverato Giorgio Chiellini per le dichiarazioni su Felipe Melo e Mario Balotelli, rilasciate in occasione della presentazione del suo nuovo libro: “Sono veramente dispiaciuto delle dichiarazioni di Giorgio Chiellini, capitano della Nazionale, della Juventus e uomo di spicco nel direttivo AIC. Parole dure nei confronti di compagni-colleghi che dovrebbero considerarlo un punto di riferimento. L’odio dichiarato verso un altro club crea odio. Da Capitani come Zoff e Scirea ho imparato il rispetto per l’avversario anche nella lotta più dura”. Questo il suo messaggio tramite Twitter:

