Anche la Roma punta Willian

TORINO – Oltre che sui giovani di talento, la Juventus è sempre molto attiva anche sul mercato dei giocatori acquistabili a parametro zero. Tra questi c’è Willian, funambolo brasiliano del Chelsea, che non rinnoverà il suo contratto con i ‘Blues’ nonostante questo sia in scadenza nel prossimo giugno. Secondo il Corriere dello Sport, anche la Roma starebbe valutando il profilo del brasiliano, e potrebbe dunque fare concorrenza alla Juve nella corsa all’ex Shakhtar.

