Anche il PSG punta Zidane

TORINO – I destini di Zinedine Zidane e della Juventus danno sempre l’impressione di doversi incontrare di nuovo. Il tecnico ed ex campione francese potrebbe lasciare il Real Madrid al termine di questa stagione, con la Juve che potrebbe puntare su di lui in caso di delusioni dal progetto Sarri. Ma secondo Mundo Deportivo, anche il PSG starebbe facendo valutazioni simili, pensando a Zidane per un’eventuale sostituzione di Thomas Tuchel.

>>> LEGGI TUTTE LE ALTRE NOTIZIE SULLA JUVENTUS! <<<