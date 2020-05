Anche Dybala torna ad allenarsi. E sui social scherza così…

TORINO- Ottime notizie in casa Juventus riguardo la situazione Dybala. L’attaccante argentino, risultato negativo agli ultimi tamponi del Coronavirus, si è finalmente rivisto dalle parti della Continassa, dove si è allenato individualmente come gli altri suoi compagni. Un evento che, però, deve essere passato inosservato ai social media bianconeri, che non hanno pubblicato sue foto nel consueto tweet sull’allenamento. La Joya ha voluto quindi ritweettare il tutto, scherzandoci su: “Ciao Ragazzi, anch’io mi sono allenato oggi”:

