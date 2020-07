Ancelotti: “Sarri merita di guidare la Juve, dal prossimo anno inciderà di più”

TORINO- Ai microfoni di Radio1, Carlo Ancelotti ha parlato dello scudetto della Juventus: “Ci sono stati problemi in più rispetto al passato, ma credo sia meritato. Non è stata una cavalcata, c’è stato qualche periodo di incertezza, ma ha meritato. Dal prossimo anno Sarri potrà incidere di più. Non è da Juve? Ingiusto dirlo, ha fatto bene al Napoli e al Chelsea e merita di guidare la Juventus. Essendo la squadra con più tifosi è normale che sia anche la più criticata”.

