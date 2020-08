Ancelotti: “Champions? Per la Juve una grande motivazione, non solo un’ossessione”

TORINO- Intervistato dal Corriere dello Sport, Carlo Ancelotti ha parlato della Champions League: “L’imprevedibilità delle finale eight può essere un vantaggio per alcune squadre. Saranno favoriti i club maggiormente motivati, che vedono la coppa come la chiusura di un percorso. Juve? Può essere vista come un’ossessione, ma anche come una grande motivazione. La Champions viene vissuta dal club come un notevolissimo investimento emotivo. Io penso che quando si raggiunge una finale si sia già fatto il massimo, il resto è nelle mani di Dio”.

