Amoruso: “Suarez ha più esperienza di Dzeko”

TORINO – L’ex attaccante della Juve Nicola Amoruso, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di TMW, dove ha parlato anche della scelta tra Suarez e Dzeko.

“Sia Dzeko che Suarez sono giocatori che si adattano bene alle caratteristiche di Cristiano Ronaldo: hanno forza fisica, velocità, e giocano con i compagni. In entrambi i casi non si cade male, forse Suarez ha esperienza in più nelle coppe e ha vinto tanto. Sappiamo bene qual è l’obiettivo dei bianconeri, avere un giocatore di questo livello va sicuramente a rafforzare le potenzialità della squadra”.